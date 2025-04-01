Генконсульство сообщило о тяжелом состоянии Паши Техника

Паша Техник (Павел Ивлев) (Фото: pashatechniqueoriginal / Telegram)

Рэпер Паша Техник остается в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в Генконсульстве таиландского Пхукета. Медики не раскрывают диагноз музыканта из-за врачебной тайны. Они также не могут рассказать о прогнозах его лечения. Ведомство находится в контакте с представителями россиянина.

Российский рэпер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) попал в больницу Таиланда в конце марта. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста передавал, что Техник отравился после употребления запрещенных веществ.

Экс-супруга Ивлева рассказала о поражении инфекцией 100% легких музыканта и назвала другую возможную причину такого состояния — лечение не теми антибиотиками.

27 марта менеджер артиста сообщил РБК, что рэпера ввели в искусственную кому. Незадолго до этого в ряде российских телеграм-каналов появилась информация о смерти рэпера.