Генконсульство сообщило о тяжелом состоянии Паши Техника
Рэпер Паша Техник остается в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в Генконсульстве таиландского Пхукета. Медики не раскрывают диагноз музыканта из-за врачебной тайны. Они также не могут рассказать о прогнозах его лечения. Ведомство находится в контакте с представителями россиянина.
Российский рэпер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) попал в больницу Таиланда в конце марта. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста передавал, что Техник отравился после употребления запрещенных веществ.
Экс-супруга Ивлева рассказала о поражении инфекцией 100% легких музыканта и назвала другую возможную причину такого состояния — лечение не теми антибиотиками.
27 марта менеджер артиста сообщил РБК, что рэпера ввели в искусственную кому. Незадолго до этого в ряде российских телеграм-каналов появилась информация о смерти рэпера.
В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте
Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется
Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
ЦБ резко поднял официальный курс доллара
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов