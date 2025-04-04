Бастрыкин рассказал об 1 тыс. потерявшихся детей и подростков
Более 1 тыс. несовершеннолетних, пропавших в России, остаются ненайденными, сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«В целом по стране с учетом прошлых лет так и остаются не найденными более 1095 несовершеннолетних. Половина из них — это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», — сказал он.
По словам Бастрыкина, одной из причин ухода детей из дома является неблагоприятная обстановка в семье и напряженные отношения с близкими.
Глава СК отметил, что установление местонахождения пропавших детей зависит от оперативности и грамотного взаимодействия правоохранительных органов на самом раннем этапе. Также Бастрыкин подчеркнул возрастающую роль волонтерских поисковых отрядов.
Как пишет ТАСС, в 2024 году следователям удалось установить местонахождение 99,5% пропавших несовершеннолетних.
В Москве 25 марта следователи возбудили уголовное дело после исчезновения и возможного похищения 15-летней школьницы.
Ранее, 18 марта, в Ачинске 15-летняя школьница ушла из дома. Ее отцу пришло видео, где она просила за свое освобождение 500 тыс. руб. На следующий день стало известно, что подростка никто не похищал, ее нашли в квартире в городе Назарово.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов