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Общество ,  
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Бастрыкин рассказал об 1 тыс. потерявшихся детей и подростков

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Более 1 тыс. несовершеннолетних, пропавших в России, остаются ненайденными, сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«В целом по стране с учетом прошлых лет так и остаются не найденными более 1095 несовершеннолетних. Половина из них — это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», — сказал он.

По словам Бастрыкина, одной из причин ухода детей из дома является неблагоприятная обстановка в семье и напряженные отношения с близкими.

Глава СК отметил, что установление местонахождения пропавших детей зависит от оперативности и грамотного взаимодействия правоохранительных органов на самом раннем этапе. Также Бастрыкин подчеркнул возрастающую роль волонтерских поисковых отрядов.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как пишет ТАСС, в 2024 году следователям удалось установить местонахождение 99,5% пропавших несовершеннолетних.

В Москве 25 марта следователи возбудили уголовное дело после исчезновения и возможного похищения 15-летней школьницы.

Ранее, 18 марта, в Ачинске 15-летняя школьница ушла из дома. Ее отцу пришло видео, где она просила за свое освобождение 500 тыс. руб. На следующий день стало известно, что подростка никто не похищал, ее нашли в квартире в городе Назарово.

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Следственный комитет Александр Бастрыкин несовершеннолетние исчезновение Россия пропавшие дети
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Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
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