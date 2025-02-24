СК начал проверку после исчезновения туриста при сходе лавины у Сочи

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Следователи в Адлерском районе Краснодарского края проводят доследственную проверку, после того как в горах Сочи за пределами горнолыжного курорта «Роза Хутор» пропал один из туристов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сегодня, 24 февраля 2025 года, на южном склоне горы Аибги за пределами оборудованных трасс курорта сошла снежная лавина. В результате один из троих катавшихся в неположенном месте граждан перестал выходить на связь.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают местонахождение пропавшего.

По данным МЧС России, после схода снежной массы два туриста находились рядом с опасной зоной и не могли вернуться на территорию курорта. Находившийся с ними третий турист перестал выходить на связь.

Как уточняет издание «Сочи онлайн», туристы находились на высоте от 2200 до 2500 м, где сейчас 20 градусов мороза. В группе были гид и два фрирайдера (горнолыжники или сноубордисты, совершающие спуск за пределами маркированных трасс по естественному рельефу). На место происшествия выехали спасатели для проведения поисковых работ.

Сегодня утром ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о сходе снежной лавины в горах Краснодарского края. Ведомство выпустило штормовое предупреждение и призвало находящихся вблизи жителей соблюдать меры безопасности.