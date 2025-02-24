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Общество ,  
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СК начал проверку после исчезновения туриста при сходе лавины у Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Следователи в Адлерском районе Краснодарского края проводят доследственную проверку, после того как в горах Сочи за пределами горнолыжного курорта «Роза Хутор» пропал один из туристов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сегодня, 24 февраля 2025 года, на южном склоне горы Аибги за пределами оборудованных трасс курорта сошла снежная лавина. В результате один из троих катавшихся в неположенном месте граждан перестал выходить на связь.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают местонахождение пропавшего.

По данным МЧС России, после схода снежной массы два туриста находились рядом с опасной зоной и не могли вернуться на территорию курорта. Находившийся с ними третий турист перестал выходить на связь.

Как уточняет издание «Сочи онлайн», туристы находились на высоте от 2200 до 2500 м, где сейчас 20 градусов мороза. В группе были гид и два фрирайдера (горнолыжники или сноубордисты, совершающие спуск за пределами маркированных трасс по естественному рельефу). На место происшествия выехали спасатели для проведения поисковых работ.

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Сегодня утром ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о сходе снежной лавины в горах Краснодарского края. Ведомство выпустило штормовое предупреждение и призвало находящихся вблизи жителей соблюдать меры безопасности.

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Теги
«Роза Хутор» сход лавины туристы Следственный комитет Краснодарский край Сочи
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