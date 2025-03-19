Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашли

Пропавшую девочку нашли в городе Назарово и доставят к следователям. Ее отец получил видео, где она просит 500 тыс. руб. за освобождения и извиняется перед «дядей Юрой». В СК усомнились в версии о похищении

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю.

Несовершеннолетнюю нашли в квартире в городе Назарово.

«В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Девочка ушла из дома вечером 18 марта, спустя пару часов ее отцу пришло видео с ней на кладбище. На записи школьница просит перевести 500 тыс. руб. за ее освобождение и извиняется перед «Вагнером» и «дядей Юрой по прозвищу Комар» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета». Она также сообщила, что сейчас ее забирает «дядя Сережа».

Следователи осмотрели кладбище, опросили водителя такси, который привез туда девочку, и предположили, что она находилась там одна и снимала видео самостоятельно. «На месте обнаружены только следы обуви пропавшей. Установлен и допрошен водитель такси, который привез девушку на кладбище. С его слов, школьница села в машину такси одна около жилого дома в Ачинске. Во время поездки девушка не разговаривала при этом пользовалась наушниками и телефоном», — сообщили в СК.

NGS24 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края пишет, что таксист вез девочку из Ачинска в Назарово, где высадил около местной гостиницы «Заря». Однако школьница не остановилась там, а прошла дальше в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК (похищение заведомо несовершеннолетнего), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. В краевой прокуратуре заявили, что дело переквалифицируют, так как школьницу не похищали.