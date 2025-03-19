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Общество ,  
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Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашли

Пропавшую девочку нашли в городе Назарово и доставят к следователям. Ее отец получил видео, где она просит 500 тыс. руб. за освобождения и извиняется перед «дядей Юрой». В СК усомнились в версии о похищении
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю.

Несовершеннолетнюю нашли в квартире в городе Назарово.

«В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Девочка ушла из дома вечером 18 марта, спустя пару часов ее отцу пришло видео с ней на кладбище. На записи школьница просит перевести 500 тыс. руб. за ее освобождение и извиняется перед «Вагнером» и «дядей Юрой по прозвищу Комар» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета». Она также сообщила, что сейчас ее забирает «дядя Сережа».

В Красноярском крае похитили 15-летнюю девочку
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи осмотрели кладбище, опросили водителя такси, который привез туда девочку, и предположили, что она находилась там одна и снимала видео самостоятельно. «На месте обнаружены только следы обуви пропавшей. Установлен и допрошен водитель такси, который привез девушку на кладбище. С его слов, школьница села в машину такси одна около жилого дома в Ачинске. Во время поездки девушка не разговаривала при этом пользовалась наушниками и телефоном», — сообщили в СК.

NGS24 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края пишет, что таксист вез девочку из Ачинска в Назарово, где высадил около местной гостиницы «Заря». Однако школьница не остановилась там, а прошла дальше в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК (похищение заведомо несовершеннолетнего), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. В краевой прокуратуре заявили, что дело переквалифицируют, так как школьницу не похищали.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Красноярский край похищение школьница ЧВК Вагнер выкуп
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