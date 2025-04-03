Минцифры ограничит доступ к «Госуслугам» при подозрении на мошенничество
Доступ к финансовой информации пользователей «Госуслуг» будет ограничиваться на трое суток при подозрении на мошенничество, сообщила пресс-служба Минцифры.
«Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что доступ может быть ограничен к трем разделам: «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», «Льготы и выплаты». Также при подозрении на взлом аккаунта нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. Согласно проекту, будет внедрен механизм обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами мобильной связи.
Изменения коснутся, в частности, работы портала «Госуслуги». Так, согласно новому закону, пользователи будут получать два сообщения при смене пароля от личного кабинета: первое — предупреждающее, второе — с кодом подтверждения.
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