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Технологии и медиа ,  
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Минцифры ограничит доступ к «Госуслугам» при подозрении на мошенничество

Минцифры ограничит доступ к «Госуслугам» при подозрении на действия мошенников
Фото: Наталья Чернохатова / ТАСС
Фото: Наталья Чернохатова / ТАСС

Доступ к финансовой информации пользователей «Госуслуг» будет ограничиваться на трое суток при подозрении на мошенничество, сообщила пресс-служба Минцифры.

«Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что доступ может быть ограничен к трем разделам: «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», «Льготы и выплаты». Также при подозрении на взлом аккаунта нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

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Изменения коснутся, в частности, работы портала «Госуслуги». Так, согласно новому закону, пользователи будут получать два сообщения при смене пароля от личного кабинета: первое — предупреждающее, второе — с кодом подтверждения.

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