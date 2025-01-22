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Как защититься от мошенников ,  
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В ВТБ рассказали об основных схемах мошенников по обману детей

Сюжет
Как защититься от мошенников
Сюжет
Воспитание детей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы через детей получить доступ к счетам их родителей, сообщили РБК в ВТБ.

Банк определил три основные схемы, которые разработали злоумышленники для обмана несовершеннолетних. В частности, детей запугивают с помощью звонков от «должностных лиц».

«Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации», — отметили в банке.

При этом злоумышленники призывают детей перевести деньги родителям, которым якобы угрожает опасность.

Мошенники могут связываться с несовершеннолетними и сообщать о выигрыше в онлайн-игре или возможности купить игровую валюту на платформе Roblox. В таком случае преступники просят школьников сообщить данные карты, чтобы «перевести» денежный приз.

Кроме того, злоумышленники могут под предлогом защиты или помощи убедить ребенка установить программы для удаленного доступа к смартфону. Таким образом мошенники могут управлять банковскими приложениями взрослых членов семьи.

В ВТБ призвали родителей рассказать детям о рисках выполнения требований незнакомцев, установить родительский контроль в гаджетах и подключить уведомления в онлайн-банке для блокировки подозрительных операций.

Мошенник обманул ветерана разведки на ₽1 млн, представившись Собяниным
Общество
Фото:PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

В середине января мошенник обманул ветерана разведки Геронтия Лазовика более чем на 1 млн руб. Злоумышленник представился в разговоре по WhatsApp мэром Москвы Сергеем Собяниным. Преступник попросил 92-летнего ветерана разведки передать деньги доверенному лицу, и Лазовик выбросил их в окно.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. ТАСС сообщил, что в рамках расследования задержали курьера, перевозившего средства.

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