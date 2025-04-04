В Калужской области уничтожили семь дронов

В ночь на 4 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников на территории Калужской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.



«Пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА — в Дзержинском и Малоярославецком районах», — говорится в сообщении губернатора.



По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Этой же ночью в поселке Белая Березка Брянской области произошла атака беспилотников, в результате которой двое мирных жителей были ранены. Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.

В результате сброса взрывных устройств пострадали окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей.

В ту же ночь силы ПВО уничтожили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. В связи с угрозой столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили свою работу, однако вскоре ограничения были сняты.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что службы проверяют информацию о падении обломков при уничтожении дрона в Липецке и Липецком муниципальном округе.