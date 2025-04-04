В Брянской области один человек погиб при атаке дрона

В поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате атаки беспилотников получили ранения двое мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

«К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», — говорится в сообщении главы региона.

По данным властей, в результате сброса взрывных устройств были повреждены окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей. Осмотр территории продолжится при наступлении светлого времени суток.

Семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь, уточнил губернатор.

Власти Брянской области регулярно сообщают об ударах беспилотников ВСУ по территории региона.

В конце марта украинские FPV-дроны нанесли удар по селу Подывотье в Брянской области. Беспилотник атаковал электротрансформаторную подстанцию в Севском районе, что привело к перебоям в энергоснабжении. Пострадавших нет.

Глава региона отметил, что украинские военные атаковали объекты энергетики, несмотря на их заявления о прекращении ударов по подобной инфраструктуре.