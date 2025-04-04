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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области один человек погиб при атаке дрона

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Военная операция на Украине

В поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате атаки беспилотников получили ранения двое мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

«К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», — говорится в сообщении главы региона.

По данным властей, в результате сброса взрывных устройств были повреждены окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей. Осмотр территории продолжится при наступлении светлого времени суток.

Семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь, уточнил губернатор.

В Брянской области при атаке украинского дрона погиб водитель трактора
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Власти Брянской области регулярно сообщают об ударах беспилотников ВСУ по территории региона.

В конце марта украинские FPV-дроны нанесли удар по селу Подывотье в Брянской области. Беспилотник атаковал электротрансформаторную подстанцию в Севском районе, что привело к перебоям в энергоснабжении. Пострадавших нет.

Глава региона отметил, что украинские военные атаковали объекты энергетики, несмотря на их заявления о прекращении ударов по подобной инфраструктуре.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники атака Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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