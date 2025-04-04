На подлете к Москве сбили дрон

Три столичных аэропорта ограничили работу. Об атаке дронов сообщил также губернатор Липецкой области

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Незадолго до этого в Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов написал об атаке дронов на территорию Липецка и Липецкого муниципального округа, в регионе работает ПВО.

В ночь на 11 марта столичный регион подвергся одной из крупнейших атак дронов, в результате которой в области погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, в том числе 91 над столичным регионом, сообщало Минобороны.