На подлете к Москве сбили дрон
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Незадолго до этого в Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов написал об атаке дронов на территорию Липецка и Липецкого муниципального округа, в регионе работает ПВО.
В ночь на 11 марта столичный регион подвергся одной из крупнейших атак дронов, в результате которой в области погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, в том числе 91 над столичным регионом, сообщало Минобороны.
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