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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили беспилотник над Тульской областью

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 4 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Тульской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Штатными средствами ПВО Минобороны РФ поражен беспилотник», — говорится в сообщении главы региона.

Миляев отметил, что разрушений и пострадавших нет.

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
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Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

В ночь на 4 апреля в поселке Белая Березка Брянской области в результате атаки беспилотников пострадали двое мирных жителей. Пострадавшие были срочно доставлены в районную больницу, один из них скончался от полученных травм.

В результате сброса взрывных устройств были повреждены окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей.

Кроме того, в ночь на 4 апреля силами ПВО был уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили свою работу, через несколько часов ограничения на полеты были сняты.

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Теги
Тульская область Дмитрий Миляев беспилотники Военная операция на Украине
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