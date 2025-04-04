Силы ПВО сбили беспилотник над Тульской областью

В ночь на 4 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Тульской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.



«Штатными средствами ПВО Минобороны РФ поражен беспилотник», — говорится в сообщении главы региона.

Миляев отметил, что разрушений и пострадавших нет.

В ночь на 4 апреля в поселке Белая Березка Брянской области в результате атаки беспилотников пострадали двое мирных жителей. Пострадавшие были срочно доставлены в районную больницу, один из них скончался от полученных травм.

В результате сброса взрывных устройств были повреждены окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей.

Кроме того, в ночь на 4 апреля силами ПВО был уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили свою работу, через несколько часов ограничения на полеты были сняты.