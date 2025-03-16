В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале в 20:02 мск. Миляев также попросил жителей сохранять спокойствие.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.
Так, 12 марта над территорией Тульской области вновь объявили опасность атаки дронов. За день до этого в Суворовском районе Тульской области дежурные силы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.
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