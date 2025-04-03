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Политика ,  
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Трамп отказался заменить настоящие пасхальные яйца муляжами

Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп не захотел менять яйца на муляжи для ежегодной традиции Белого дома катать пасхальные яйца по Южной лужайке, сообщает The Gardian.

«Цена на яйца упала на 59%, и она будет падать и дальше, а доступность просто фантастическая. Они говорили, что на Пасху, пожалуйста, не используйте яйца. Вы можете использовать пластиковые яйца? Я сказал, что мы не хотим этого делать», — сказал Трамп. Однако Белый дом не уточнил, кто именно попросил президента не использовать настоящие яйца.

NBC News приводит данные Американского совета по производству яиц, на 21 апреля запланировано 30 тыс. пасхальных яиц, которыми смогут играть гости Белого дома.

В 2025 году православная Пасха выпадает на 20 апреля. Ежегодной традицией в США стало пасхальное катание яиц деревянными или пластиковыми ложками по траве в Белом доме.

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Фото:Paul Williams / imagebroker.com / Global Look Press

Резкий скачок цен на яйца в США произошел в последнем квартале 2024 года, когда из-за эпидемии птичьего гриппа погибли более 20 млн кур-несушек. По данным американского Минсельхоза, в конце февраля средняя цена за 12 яиц в штатах Среднего Запада составила $8,41, что является рекордным показателем и более чем на 200% превышает уровень 2024 года.

В начале марта Минюст США начал предварительное расследование скачка цен. Целью, по данным Bloomberg, является проверка, не вступили ли компании — производители яиц Cal-Maine Foods и Rose Acre Farms в сговор с целью повышения цен и ограничения поставок продукта.

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Дональд Трамп яйца Пасха Белый дом
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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