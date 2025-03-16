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Финляндия отказалась поставлять яйца США

США на фоне дефицита яиц из-за птичьего гриппа обратились за помощью к Нидерландам, Дании, Швеции и Финляндии. Две последние страны отказались поставлять продукцию из-за экспортных ограничений и нехватки яиц в Европе
Фото: Paul Williams / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Paul Williams / imagebroker.com / Global Look Press

США на фоне кризиса с куриными яйцами из-за птичьего гриппа запросили информацию о возможной помощи с этим у европейских стран, в частности Финляндии.

Однако Хельсинки вряд ли будет поставлять яйца Штатам, поскольку переговоров с Вашингтоном о доступе этой продукции на экспортный рынок до этого не велось, заявила исполнительный директор Финской ассоциации птицеводов Веера Лехтиля, передает Yle.

«Когда нет согласованных правил, начать экспорт непросто», — сказала она.

По оценкам Лехтиля, даже если бы Финляндия смогла начать поставки, это не решило бы проблему нехватки яиц в США. Она также подчеркнула, что птичий грипп является проблемой не только в Штатах, но и в Европе. «Хотя Финляндия до сих пор неплохо справлялась с этим, ей требуется постоянная работа, чтобы избежать этого», — добавила Лехтиля.

По данным датского журнала Agriwatch, США направили запросы также Дании, Швеции и Нидерландам. «В основном они спрашивали, можем ли мы поставить яйца и в каком объеме», — приводит Helsingin Sanomat слова Лехтиля.

Шведская компания Kronäggs сообщила Aftonbladet, что вряд ли будет экспортировать яйца в Соединенные Штаты, поскольку это затруднительно из-за различных экспортных ограничений, а также нехватки яиц в Европе.

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Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Yle отмечает, что ранее США импортировали наибольшее количество яиц из Канады, но из-за торговой войны, объявленной Дональдом Трампом, увеличения импорта не предвидится.

Эпидемия птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года в США погибли более 20 млн кур-несушек, привела к резкому скачку цен на яйца и их нехватке в магазинах. В конце февраля, по данным американского Минсельхоза, средняя цена за 12 яиц в штатах Среднего Запада составила $8,41, что является рекордным показателем и более чем на 200% превышает прошлогодний уровень.

Министерство юстиции США начало предварительное расследование скачка цен на яйца по всей стране. Целью, по данным Bloomberg, является проверка, не вступили ли компании — производители яиц Cal-Maine Foods и Rose Acre Farms в сговор с целью повышения цен и ограничения поставок продукта.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия Швеция США куриные яйца экспорт
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