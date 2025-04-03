Набиуллина пообещала, что Банк России «перекроет кислород» мошенникам

Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Банк России последовательно «перекрывает кислород» мошенникам и продолжает давление на них, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в ходе заседания в Госдуме.

«Банки на основании данных из МВД блокируют карты так называемых дропперов, через которых выводятся похищенные деньги. Это сейчас самое уязвимое звено мошенников, мы последовательно «перекрываем им кислород» и будем усиливать давление на них», — сказала она.

По словам Набиуллиной, регулятор считает эффективным способом борьбы с мошенниками механизм двухдневного периода охлаждения по денежным переводам, который «уже уберег сотни тысяч людей от мошенников».

Закон, который устанавливает двухдневный период охлаждения переводов, заработал в июле 2024 года. Банки получили право приостанавливать переводы, если они совершаются на счета из базы ЦБ «О случаях и попытках совершения переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Если банк не заблокировал такую операцию, а она оказалась мошеннической, то он должен вернуть клиенту украденные средства в полном размере.

В феврале Набиуллина рассказала, что российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тыс. денежных переводов на счета из базы данных ЦБ с реквизитами мошенников. По ее словам, за эти два дня около 60% людей успевают разобраться, что могли стать жертвами мошенников.