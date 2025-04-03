В МВД предупредили о 10 годах тюрьмы за сдачу WhatsApp в аренду жуликам
До десяти лет лишения свободы сможет получить человек, если сдаст свой аккаунт WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) в аренду третьим лицам, так как они будут использовать мессенджер для мошенничества. Об этом предупредила пресс-служба УБК МВД России.
В сообщении говорится, что аккаунты WhatsApp арендуют call-центры «для совершения мошеннических действий». Арендодатель становится соучастником преступления по ст. 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»).
Кроме того, в ведомстве привели пример десятилетнего Н., который отдал свой аккаунт call-центру за 1,5 тыс. руб.
Ранее в марте в МТС также рассказали о схеме, по которой мошенники обманывают пользователей WhatsApp, предлагают передать свои аккаунты в аренду и получают полный контроль над учетной записью.
В компании отметили, что жулики размещают объявления на форумах, сайтах вакансий и в телеграм-каналах, обещая стабильный доход и быстрые выплаты. После отклика они убеждают жертву передать им временный доступ к аккаунту WhatsApp, мотивируя это «рабочими» задачами.
Как только злоумышленники получают доступ, они начинают рассылать сообщения от имени владельца, прося занять деньги или предоставить личные данные. Они также могут клонировать голос владельца аккаунта, если находят в нем голосовые сообщения.
В МТС уточнили, что жулики договариваются с жертвами за небольшую плату — примерно 200 руб. в день.
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