ПМЭФ сообщил об участии американских компаний в форуме

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Ряд американских компаний приедут на ПМЭФ-2025, чтобы принять участие в форуме. Об этом стало известно на встрече советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи, сообщает пресс-служба форума.

Петербургский международный экономическом форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. В его преддверии Кобяков и Эйджи обсудили вопрос участия в форуме американского бизнеса. В сообщении сказано, что, несмотря на снижение присутствия американских компаний на ПМЭФ после 2021 года, они продолжают участвовать в мероприятии.

В 2025 году ожидается участие ряда компаний из США — организаторы уже получили заявки. «Россия открыта для партнерства, и компании, желающие вернуться, могут делать это на конкурентной основе в рамках действующего правового поля», — отметил Кобяков. Из сообщения также следует, что стороны обсудили роль бизнес-диалога Россия и США — он будет способствовать развитию деловых контактов и поиску новых возможностей. При этом в рамках такого сотрудничества предстоит обсудить ряд вопросов, среди которых безопасность и корпоративная ответственность. «Важно, чтобы компании, которые продолжают работать в России, имели четкие и прозрачные условия для развития своей деятельности», — отметил Эйджи. Он заявил о планах рассказать в Вашингтоне о возможностях, «которые Россия предоставляет американским компаниям».

Ранее Роберт Эйджи рассказал в интервью РБК о том, что в случае заключения мирного соглашения по Украине ряд американских компаний из числа ушедших могут вернуться в Россию уже в этом году

«Мой прогноз, что в этом году, может быть, несколько компаний только возобновят работу», — отметил он, добавив, что речь может идти о четырех-пяти, скорее всего, из сектора FMCG (товары повседневного спроса).

В феврале глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил ТАСС, что некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года. По подсчетам Дмитриева, потери американского бизнеса от ухода с российского рынка превысили $300 млрд.