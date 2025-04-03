Памфилова увидела путаницу в головах противников электронного голосования

Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У депутатов, выступивших против поправок в избирательное законодательство об электронном голосовании (ЭГ), была «путаница в головах». Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, комментируя заседание Госдумы 1 апреля. Ее слова цитируют «Ведомости».

Депутаты, которые оппонировали внесению изменений, задавали вопросы, и я поняла, что там полная путаница в головах <...>, абсолютное непонимание, что такое дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и что такое электронное», — подчеркнула Памфилова.

С помощью ДЭГ избиратель может голосовать из любой точки, а ЭГ — это голосование на избирательном участке с помощью комплексов или терминалов электронного голосования, пояснила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, поправки в закон о выборах направлены на то, чтобы отменить существующий запрет на проведение бумажного голосования на избирательных участках, если на них установлены комплексы ЭГ.

Поправки в избирательное законодательство приняла 1 апреля Госдума России. Законопроект поддержали 305 депутатов, против проголосовали 84. Новый закон, в частности, позволит ЦИК решать, использовать бумажные бюллетени при голосовании или нет.