Дума приняла в первом чтении поправки в закон о выборах

Депутаты одобрили в первом чтении поправки, которые наделяют ЦИК полномочиями решать, использовать ли бумажные бюллетени при голосовании, а также меняют сроки проведения довыборов в Госдуму

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Дума приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в избирательное законодательство, в частности, ЦИК позволят решать, использовать ли бумажные бюллетени при голосовании или нет, передает корреспондент РБК.

За проголосовали 305 человек, против — 84, воздержавшихся не было.

Накануне законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщал источник РБК, знакомый с обсуждением, а также собеседник в правительстве.

Что предлагается в законопроекте

Законопроект был внесен в Госдуму 13 февраля, его подготовила группа сенаторов и депутатов, в том числе глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас. Они предложили закрепить в законе «Об основных гарантиях избирательных прав» положение, что при проведении электронного голосования на избирательном участке решение о целесообразности параллельного традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней на выборах в федеральные органы власти принимает ЦИК. При голосовании на региональных выборах соответствующее решение будет принимать избирком региона.

Также законопроект закрепляет понятия электронного голосования и комплекса для электронного голосования.

Еще одной важной новеллой стало положение, что дополнительные выборы депутатов законодательного органа власти не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году, в который проводятся основные выборы. Сейчас дополнительные выборы нельзя назначать только в тот же год, когда проводятся основные выборы. Авторы законопроекта делают исключение и не применяют эту норму, если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий законодательный орган власти остался в неправомочном составе.

Документ предлагает разрешить дистанционно открывать, пользоваться и закрывать специальный избирательный счет. Порядок таких действий будет определять ЦИК совместно с Центробанком. В пояснительной записке говорится, что это сократит время кандидатов и их представителей, а также исключит необходимость посещения отделений банков, в том числе тех, которые находятся в труднодоступных местностях.

Для апробации дистанционного открытия счетов разработчики законопроекта предлагают в 2025 году провести соответствующий эксперимент.

Также именен порядок голосования для тех граждан, которые живут за рубежом. По действующему законодательству они приписываются к одномандатным округам, однако этот пункт предлагается исключить из федерального закона. Вместо этого авторы предлагают прописать, что избиратели, живущие за границей, считаются приписанными к федеральному избирательному округу, соответственно, они смогут голосовать только за партсписки.

Для голосования за границей в бюллетене будут указывать фамилии и имена только первых пяти кандидатов из общефедеральной части списка. В помещении для голосования будет размещаться информация обо всех кандидатах, включенных в эту часть списка. В пояснительной записке говорится, что это связано с тем, что с учетом текущей политической ситуации изготовление и доставка бюллетеней на зарубежные участки «могут быть значительно затруднены или вообще невозможны». В связи с этим единственным возможным способом провести там выборы является изготовление бюллетеней на месте.

Планируется запретить политическим партиям принимать пожертвования от российских юрлиц, учрежденных иноагентами, а также людей, включенных в реестр террористов и экстремистов. Сейчас пожертвования запрещено принимать от иноагентов, иностранных государств, международных организаций, органов госвласти, анонимов, воинских частей и других категорий жертвователей.

Материал дополняется.