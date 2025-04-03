Захарова обвинила Киев в попытках сорвать диалог России и США

Мария Захарова (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Киев применяет террористические методы, чтобы помешать российско-американским переговорам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Теперь они [представители украинской власти] отчаянно стремятся уже никого и не победить, и даже не удержаться самим, а сорвать начавшийся российско-американский диалог. И для этого они используют откровенно террористические методы», — подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИДа, ВСУ практически ежедневно наносят удары по энергообъектам в России. Тем самым Киев нарушает мораторий, вступивший в силу 18 марта, и «подтверждает свою недоговороспособность».

Кроме того, ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, добавила Захарова.

ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области 2 апреля, сообщило Минобороны. Также украинские военные нанесли удар по жилым домам в Курске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В результате атаки были повреждены жилые дома и гражданские автомобили.