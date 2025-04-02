СК возбудил уголовное дело из-за удара БПЛА по жилым домам в Курске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударом ВСУ с использованием БПЛА по жилым домам в Курске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«2 апреля 2025 года военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру города Курска», — говорится в заявлении пресс-службы СК.
В результате атаки повреждены жилые дома и гражданские автомобили.
Дело возбудили по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России — теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлекший причинение имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий.
В среду, 2 апреля, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что количество терактов в стране за 2024 год выросло в три раза. Большая их часть — атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы. Следственный комитет неоднократно возбуждал уголовные дела о терактах по факту ударов ВСУ по регионам России.
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