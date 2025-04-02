 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК возбудил уголовное дело из-за удара БПЛА по жилым домам в Курске

Фото: СК России
Фото: СК России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударом ВСУ с использованием БПЛА по жилым домам в Курске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«2 апреля 2025 года военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру города Курска», — говорится в заявлении пресс-службы СК.

В результате атаки повреждены жилые дома и гражданские автомобили.

СК назвал терактом взрыв на газовой станции «Суджа»
Политика

Дело возбудили по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России — теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлекший причинение имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий.

В среду, 2 апреля, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что количество терактов в стране за 2024 год выросло в три раза. Большая их часть — атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы. Следственный комитет неоднократно возбуждал уголовные дела о терактах по факту ударов ВСУ по регионам России.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере

CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом

Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года

Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.

Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
происшествия БПЛА атака Следственный комитет уголовное дело теракт
Материалы по теме
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области
Политика
У готовившего теракт в Москве нашли самодельную бомбу с 5 кг взрывчатки
Политика
В Якутии арестовали участников диверсии на сооружениях связи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
СК возбудил уголовное дело после взрыва петарды в школе в ПодмосковьеОбщество, 16:13
7 ступеней принятия. Первый тест флагманского кроссовера Omoda C7Авто, 16:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 16:12
ELS Group приобретет юридический онлайн-сервис Destra LegalПресс-релиз, 16:00
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?Инвестиции, 15:55
СК возбудил уголовное дело из-за удара БПЛА по жилым домам в КурскеПолитика, 15:49
Москва меняет центр: почему Павелецкая выходит в топ у инвесторовНедвижимость, 15:49
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
ПСБ рассказал о роли банков в новой экономикеПресс-релиз, 15:48
В Литве заявили, что ЕС не может заменить США в вопросе помощи УкраинеПолитика, 15:47
Клуб РПЛ выиграл в CAS дело у сбежавшего из-за атаки дронов футболистаСпорт, 15:47
Фокус на клиента: эксперты назвали правила цифровых коммуникацийОтрасли, 15:47
ЦБ решил взяться за «дропов второго уровня»Финансы, 15:44
Полиция Анапы задержала похитившего 126 млн руб. «майнера». Суть делаКрипто, 15:43
Минцифры опровергло повышение ставок по IT-ипотекеНедвижимость, 15:43