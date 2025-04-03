Бессент назвал отличие прежней сделки по недрам Украины от новой
Представители Украины прибудут в США для подписания сделки по ресурсам в конце этой недели или начале следующей, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Bloomberg TV.
«Я полагаю, что команда с Украины прибудет к нам в конце этой [c 31 марта по 6 апреля] или в начале следующей недели. Я полагаю, что украинцы наняли юриста», — сказал Бессент.
«И что мы сделали: после инцидента в Белом доме, кажется, это было 28 февраля, мы собирались подписать четырехстраничное соглашение, которое представляло собой параметры взаимопонимания», — продолжил министр.
По его словам, после скандала в Белом доме Минфин США продолжил работать над документом.
«Мы воспользовались возможностью, чтобы двигаться дальше к большой сделке. Так что это точно такое же соглашение, которое получилось бы из четырехстраничного подписанного документа. Мы просто ускорили процесс, и мы не хотели терять время», — резюмировал Бессент.
Он добавил, что, по мнению Белого дома, эта сделка очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса.
Шестью днями ранее на Украине заявили, что новые американские условия экономического соглашения Украины с США напоминают требования о выплате репараций. Там также допустили, что это может быть стартовой переговорной позицией США.
Американские условия включают в том числе предоставление США права первого предложения на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках пересмотренного соглашения, права на всю прибыль, на закупку ресурсов в приоритетном порядке и другие.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых. В таком случае Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами. На Украине в апреле заявили, что одно из важнейших условий для Киева — чтобы сделка никак не противоречила евроинтеграционному пути страны.
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