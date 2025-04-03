Губернатор Кебзев рассказал, что пилоты упавшего Ту-22М3 уводили его от домов

Губернатор рассказал, что пилоты упавшего Ту-22М3 уводили его от домов

Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который разбился накануне в Иркутской области, делал все, чтобы отвести самолет от жилых домов. Об этом рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале.

По словам Кобзева, эту информацию ему сообщили в Министерстве обороны. Он также выразил соболезнования семье пилота, который погиб при крушении самолет. «Семье, безусловно, будет оказана помощь», — написал Кобзев.

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