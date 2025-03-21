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Политика ,  
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Трамп заявил о готовности США к войне с Китаем

Трамп: США не хотят войны с Китаем, но готовы к ней
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Китаем, но подготовлены на тот случай, если она все же случится. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но я могу сказать, что в том случае, если бы она началась, мы были бы очень хорошо оснащены для этого», — цитирует Трампа The Guardian.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что план Пентагона на случай потенциальной войны с Китаем не предоставили предпринимателю Илону Маску, в то время как Маск предоставляет «множество возможностей», на которые полагаются правительство США и американские военные, добавил он.

Трамп, в свою очередь, заявил, что не передаст Маску или «кому-то вроде него» такой план, поскольку у предпринимателя есть бизнес в Китае, и он, «возможно, был бы к этому восприимчив». У компании Маска Tesla есть производство в Китае.

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Фото:Ethan Miller / Getty Images

До этого в марте Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20% и обвинил Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил», в Соединенные Штаты. В ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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