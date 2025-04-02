Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами.

В ходе выступления он представил таблицу, согласно которой, тарифы затронут в том числе:

Китай — 34%;

Европейский союз — 20%;

Вьетнам — 46%;

Тайвань — 32%;

Япония — 24%;

Южная Корея — 25%;

Таиланд — 36%;

Швейцария — 31%;

Индонезия — 32%;

Малайзия — 24%;

Камбоджа — 49%;

Великобритания — 10%;

Южная Африка — 30%;

Бразилия — 10%;

Бангладеш — 34%;

Сингапур — 10%;

Израиль — 17%;

Филиппины — 17%;

Чили — 10%;

Пакистан — 29%;

Шри-Ланка — 44%;

Казахстан — 27%;

Сербия — 37%;

Мадагаскар — 47%;

Мьянма — 44%.

Фото: White House/X

Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, «чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество», добавил Трамп.

Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая — на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США.

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