Трамп раскрыл размер пошлин
Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами.
В ходе выступления он представил таблицу, согласно которой, тарифы затронут в том числе:
- Китай — 34%;
- Европейский союз — 20%;
- Вьетнам — 46%;
- Тайвань — 32%;
- Япония — 24%;
- Южная Корея — 25%;
- Таиланд — 36%;
- Швейцария — 31%;
- Индонезия — 32%;
- Малайзия — 24%;
- Камбоджа — 49%;
- Великобритания — 10%;
- Южная Африка — 30%;
- Бразилия — 10%;
- Бангладеш — 34%;
- Сингапур — 10%;
- Израиль — 17%;
- Филиппины — 17%;
- Чили — 10%;
- Пакистан — 29%;
- Шри-Ланка — 44%;
- Казахстан — 27%;
- Сербия — 37%;
- Мадагаскар — 47%;
- Мьянма — 44%.
Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, «чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество», добавил Трамп.
Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая — на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США.
Трамп сравнил
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