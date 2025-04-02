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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп раскрыл размер пошлин

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами.

В ходе выступления он представил таблицу, согласно которой, тарифы затронут в том числе:

  • Китай — 34%;
  • Европейский союз — 20%;
  • Вьетнам — 46%;
  • Тайвань — 32%;
  • Япония — 24%;
  • Южная Корея — 25%;
  • Таиланд — 36%;
  • Швейцария — 31%;
  • Индонезия — 32%;
  • Малайзия — 24%;
  • Камбоджа — 49%;
  • Великобритания — 10%;
  • Южная Африка — 30%;
  • Бразилия — 10%;
  • Бангладеш — 34%;
  • Сингапур — 10%;
  • Израиль — 17%;
  • Филиппины — 17%;
  • Чили — 10%;
  • Пакистан — 29%;
  • Шри-Ланка — 44%;
  • Казахстан — 27%;
  • Сербия — 37%;
  • Мадагаскар — 47%;
  • Мьянма — 44%.

Фото: White House/X
Фото: White House/X

Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, «чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество», добавил Трамп.

Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая — на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США.

Трамп сравнил

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Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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