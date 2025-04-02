Посольство назвало Британию полицейским государством из-за нового реестра
Посольство России сравнило Великобританию с полицейским государством в связи с решением Лондона ввести обязательство отчитываться о связях с Москвой, передает ТАСС.
«Очевиден деструктивный потенциал этого шага [создания реестра] прежде всего для будущего самой Великобритании. Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство», — подчеркнули в посольстве.
Российские дипломаты указали на «расплывчатый характер» формулировок официальных заявлений британского правительства, которые позволят властям «по своему усмотрению» определять преступление.
Кроме того, в посольстве подчеркнули, что британская система регистрации иностранного влияния возводит барьер на пути к восстановлению отношений Лондона с Москвой.
На намерение Лондона ввести реестр лиц, связанных с Россией, отреагировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Новые правила она назвала «поистине безумными» и заявила, что правящий класс Великобритании будет «копошиться в грязи, истерично выискивая» связи с Россией.
Агентство Bloomberg 1 апреля сообщило, что Великобритания отнесла Россию к высшей категории в рамках новой Системы регистрации иностранного влияния (FIRS). Теперь лица, которые сотрудничают с государственными и правительственными российскими структурами, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае им грозит до пяти лет тюрьмы.
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