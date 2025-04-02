 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Посольство назвало Британию полицейским государством из-за нового реестра

Посольство России: Британия превращается в полицейское государство
Сюжет
Война санкций
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Посольство России сравнило Великобританию с полицейским государством в связи с решением Лондона ввести обязательство отчитываться о связях с Москвой, передает ТАСС.

«Очевиден деструктивный потенциал этого шага [создания реестра] прежде всего для будущего самой Великобритании. Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство», — подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты указали на «расплывчатый характер» формулировок официальных заявлений британского правительства, которые позволят властям «по своему усмотрению» определять преступление.

Британия ввела санкции против гендиректора АНО «Евразия» Нелли Парутенко
Политика
Нелли Парутенко

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что британская система регистрации иностранного влияния возводит барьер на пути к восстановлению отношений Лондона с Москвой.

На намерение Лондона ввести реестр лиц, связанных с Россией, отреагировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Новые правила она назвала «поистине безумными» и заявила, что правящий класс Великобритании будет «копошиться в грязи, истерично выискивая» связи с Россией.

Агентство Bloomberg 1 апреля сообщило, что Великобритания отнесла Россию к высшей категории в рамках новой Системы регистрации иностранного влияния (FIRS). Теперь лица, которые сотрудничают с государственными и правительственными российскими структурами, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае им грозит до пяти лет тюрьмы.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
международные отношения Великобритания посольство России реестр
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Кремль счел статью NYT доказательством своих слов о роли США и Британии
Политика
UnHerd сообщил о нехватке у Лондона ресурсов на помощь Киеву миротворцами
Политика
Британия анонсировала встречу с военным руководством Франции и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 17:54
The Telegraph узнала о сомнениях команды Трампа насчет перемирия к ПасхеПолитика, 20:48
В московском метро женщина толкнула знакомого на прибывающий поездОбщество, 20:37
В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ту-22М3Общество, 20:22
Посольство назвало Британию полицейским государством из-за нового реестраПолитика, 20:19
Самые долгие в истории обвалы индекса Мосбиржи. ИнфографикаИнвестиции, 20:10
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2Общество, 20:00
В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3⁠Общество, 19:56
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысячОбщество, 19:49
Путин создал Службу по делам мигрантов. Для чего это потребовалосьПолитика, 19:48
За три месяца компании купили биткоин на $7,7 млрд. Почему падает ценаКрипто, 19:43
Le Point узнал об упоминании Крыма и Донбасса в сделке США и УкраиныПолитика, 19:39
Дарья Касаткина выиграла первый матч в WTA после смены гражданстваСпорт, 19:37
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставкуПолитика, 19:31
В партии Порошенко обвинили Киев в блокировке визита экс-президента в СШАПолитика, 19:18