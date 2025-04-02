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Общество ,  
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Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысяч

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс., сообщило агентство «Синьхуа».

«В результате катаклизма в Мьянме 3003 человека погибли, 4515 получили ранения и еще 351 пропал без вести», — говорится в сообщении.

1 апреля агентство Khit Thit Media сообщило, что гражданин России пропал без вести в миянмарском мегаполисе Мандалай. Также числятся пропавшими без вести трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин.

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая. Толчки ощутили жители соседних стран, в том числе Таиланда.

По данным Dailynews, число погибших в Бангкоке выросло до 22. Еще 34 человека пострадали. В городе обрушился 30-этажный строящийся небоскреб.

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