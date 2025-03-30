 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Спасатели МЧС приступили к работе в пострадавшей от землетрясения Мьянме

Сотрудники МЧС России приступили к поисково-спасательным работам в Мьянме, сообщает пресс-служба ведомства.

Провинция Мандалай, куда направили сводный отряд, — самая пострадавшая часть страны. Передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов беспилотников отправилась туда на самолете малой авиации, они первыми приступят к работе. Еще 10 специалистов выдвинулись на место на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.

Отряд МЧС России вошел в состав международного оперативного штаба, отметили в пресс-службе. Оперштаб сформировали в соответствии с уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд.

Самое сильное землетрясение в Мьянме за 80 лет. Инфографика
Общество

Всего МЧС России направило в Мьянму, где 28 марта произошло мощное землетрясение, 120 спасателей для содействия в ликвидации последствий бедствия, в их числе — кинологи, анестезиологи и психологи. Число погибших при землетрясении превысило 1600 человек.

ООН выделила для оказания помощи стране и другим пострадавшим регионам $5 млн. Во всемирной организации отметили, что природное бедствие усугубило «и без того тяжелую гуманитарную ситуацию» в Мьянме.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мьянма МЧС спасатели Россия землетрясение
Материалы по теме
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1600 человек
Общество
Рядом со столицей Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,1
Общество
Тайские сейсмологи зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 10:02
Росстат сообщил о резком увеличении доступа россиян к канализацииЭкономика, 10:01
Балом правит геополитика: что будет с индексом Мосбиржи в 2025 годуИнвестиции, 10:00
Онищенко оценил сообщения о появлении неизвестного вируса в РоссииОбщество, 09:41
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
Спасатели МЧС приступили к работе в пострадавшей от землетрясения МьянмеОбщество, 09:15
Иностранные инвесторы назвали четыре ключевые проблемы бизнеса в РоссииЭкономика, 09:02
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Страны Балтии увидели угрозу в прекращении огня на УкраинеПолитика, 08:57
«Царит неразбериха». Как Трамп поставил под угрозу рыбную отрасль СШАPro, 08:51
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4Общество, 08:29
Минэнерго США призвало не наращивать, а модернизировать ядерный арсеналПолитика, 08:02
Число погибших в Бангкоке в результате землетрясения возросло до 17Общество, 07:52
За ночь над Россией уничтожили шесть беспилотниковПолитика, 07:51
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 07:45