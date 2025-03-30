Спасатели МЧС приступили к работе в пострадавшей от землетрясения Мьянме

Сотрудники МЧС России приступили к поисково-спасательным работам в Мьянме, сообщает пресс-служба ведомства.

Провинция Мандалай, куда направили сводный отряд, — самая пострадавшая часть страны. Передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов беспилотников отправилась туда на самолете малой авиации, они первыми приступят к работе. Еще 10 специалистов выдвинулись на место на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.

Отряд МЧС России вошел в состав международного оперативного штаба, отметили в пресс-службе. Оперштаб сформировали в соответствии с уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд.

Всего МЧС России направило в Мьянму, где 28 марта произошло мощное землетрясение, 120 спасателей для содействия в ликвидации последствий бедствия, в их числе — кинологи, анестезиологи и психологи. Число погибших при землетрясении превысило 1600 человек.

ООН выделила для оказания помощи стране и другим пострадавшим регионам $5 млн. Во всемирной организации отметили, что природное бедствие усугубило «и без того тяжелую гуманитарную ситуацию» в Мьянме.