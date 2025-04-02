Число погибших в результате толчков в Бангкоке выросло до 22

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В результате землетрясения в Бангкоке погибли 22 человека, сообщает местное издание Dailynews со ссылкой на столичный центр неотложной помощи.

Еще 34 человека пострадали, 11 остаются в больницах.

Большинство — 19 человек — погибли при обрушении в районе Чатучак 30-этажного здания, в котором находился офис государственного аудиторского управления.

Поиски выживших на месте ЧП продолжаются, к операции привлекли офицеров с собаками из отрядов К9. 72 человека, находившиеся внутри многоэтажного здания, до сих пор числятся пропавшими без вести и находятся в розыске.

Землетрясение магнитудой 7,7 в соседней Мьянме произошло 28 марта, оно стало мощнейшим в стране за последние 80 лет. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки также произошли в Китае и во Вьетнаме.

По последним данным, в Мьянме в результате стихийного бедствия погибли более 2,7 тыс. человек, пострадали 4,5 тыс. граждан. Кроме того, около 400 человек пропали без вести, в том числе российский гражданин, который работал учителем в местной средней школе. По всей стране повреждены жилые здания и инфраструктура.