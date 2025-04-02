В беспилотных силах ВСУ решили создать женское подразделение «Гарпии»

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В Силах беспилотных систем ВСУ появится женское подразделение, объявление о начале набора опубликовали в телеграм-канале СБС.

«Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем «Гарпии», — говорится в посте.

Подразделение будет набирать и мужчин, но роль «наносящих финальный удар» пилотов будут выполнять исключительно женщины, сообщили СБС.

За вступление в подразделение пообещали «достойное денежное вознаграждение и социальные гарантии».

В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что мобилизация на Украине не закрывает потребности армии, а Генштаб признал отправку авиатехников в пехоту в связи с «непростой ситуацией на фронте». The Guardian писал об острой нехватке военнослужащих на Украине из-за дезертирства в армии.

Кроме того, в марте Верховный суд Украины признал невозможным увольнение из ВСУ при незаконной мобилизации. «Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления прежнего положения лица», — постановил суд.