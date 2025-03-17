Суд признал невозможным увольнение из ВСУ при незаконной мобилизации

Военнослужащий требовал уволить его с военной службы, поскольку его призвали в ВСУ с нарушением: во время призыва он не прошел медосмотр. Верховный суд Украины признал нарушение его прав, но мобилизацию назвал необратимым фактом

Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины признал невозможность отмены факта мобилизации, даже если она была проведена незаконно, говорится в сообщении на сайте суда.

Такое решение было вынесено по иску военнослужащего к районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и воинской части о признании противоправным его призыва. Военнослужащий также требовал уволить его со службы в связи с этим.

«Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу, путем его увольнения», — постановил суд.

Военнослужащий аргументировал незаконность своего призыва тем, что он не прошел медицинский осмотр во время него. Суд первой и второй инстанций встали на сторону истца и обязали воинскую часть уволить его со службы в качестве надлежащего восстановления нарушенных прав. Но ВС постановил, что увольнение из армии выходит за пределы правоотношения истца и ТЦК, которые рассматриваются в этом деле. Верховный суд признал нарушение прав военного, но посчитал выбранный им способ защиты своих прав неэффективным.

«Такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, которые регулируются иными правовыми нормами, не исследованными судами предыдущих инстанций, и создаст ситуацию неисполнимости судебного решения», — отметили в ВС и назвали выводы судов предыдущей инстанции ошибочными.

Кроме того, добавил суд, отсутствие медосмотра при призыве не говорит о непригодности истца к военной службе и не может быть основанием для увольнения с нее.

Мобилизация и военное положение действуют на Украине с начала российской военной операции. В последние месяцы в стране признали нехватку кадров в армии, в связи с чем для молодых людей в возрасте 18–24 лет, которые не попадают под обязательную мобилизацию (она начинается с 25 лет, планку год назад понизили с 27 лет), ввели новый вид контракта с ВСУ с повышенными выплатами.