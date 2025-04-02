К ВСУ за 10 месяцев присоединились 8 тыс. освобожденных по УДО осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для их мобилизации в зону боевых действий, в мае 2024 года

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Более 8 тыс. бывших осужденных, освобожденных условно-досрочно (по УДО), присоединились к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец, передает «Укринформ».

Среди бывших заключенных есть как мужчины, так и женщины. Еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении.

По словам Горобца, «эта программа дает людям второй шанс — возможность не просто искупить вину, но доказать свою преданность Украине на передовой, где каждый защитник нужен».

Заместитель командира 1-го отдельного штурмового батальона им. Д. Коцюбайло Дмитрий Кулик отметил большую мотивацию бывших заключенных. «Поэтому мы действительно очень бережем спецконтингент, как, кстати, всех своих бойцов без исключения», — сказал Кулик.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для их мобилизации в зону боевых действий, в мае 2024 года. Норма также предполагает уголовную ответственность за уклонение от прохождения контрактной военной службы после освобождения по УДО.

В июле «Страна» рассказала, как служат бывшие заключенные в ВСУ. По информации издания, первая группа осужденных получила условно-досрочное освобождение по ускоренной процедуре. Один из мобилизованных, Алексей М., рассказал порталу, что заключенные проходили военно-врачебную комиссию в колонии и там же заключали контракт. Из колоний, со слов мужчины, их перевозили в учебные части под конвоем. Обучение проходит в ускоренном порядке, за 30 дней. Военным запрещено покидать часть, например ходить за покупками в соседние села, ночью их могут будить и проверять на состояние опьянения.