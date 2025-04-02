WSJ сообщила, что США попросили Монголию и Молдавию принять мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с несколькими странами о приеме мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников издания, чиновники хотят договориться со странами Африки, Азии и Восточной Европы. В числе государств, которые США попросили принять депортируемых, — Ливия, Руанда, Бенин, Эсватини, Молдова, Монголия и Косово. США надеются, что эти страны согласятся в обмен на возможные финансовые или политические выгоды, пишет издание.
Администрация также стремится заключить с некоторыми странами Латинской Америки долгосрочные соглашения, согласно которым мигранты смогут просить убежище в них, а не в США. По информации человека, знакомого с ситуацией, Соединенные Штаты близки к заключению такого договора с Гондурасом и ведут переговоры с Коста-Рикой.
Многие страны, с которыми рассматриваются соглашения о депортации, — это государства, относительно которых правительство США выражает серьезную обеспокоенность из-за нарушения прав человека, в том числе жестокого обращения с заключенными и мигрантами (например в Ливии и Руанде), отмечает издание. «Но даже они спрашивают: «Что это даст нам? Кто будет за это платить? Как объяснить политическое бремя, связанное с приемом людей от США?» — сказал Рикардо Сунига, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента и Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме.
Трамп начал масштабные депортации мигрантов спустя сутки после инаугурации, прошедшей 20 января, до этого он оценил количество людей, которые будут высланы, в 15–20 млн.
В марте Трамп предложил нелегальным мигрантам «самодепортироваться» с помощью приложения CBP Home. «Если они это сделают, у них потенциально будет возможность вернуться на законных основаниях в какой-то момент в будущем», — сказал республиканец.
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