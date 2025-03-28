В США спрогнозировали сокращение населения к 2033 году без мигрантов

Смертность превысит рождаемость в США в 2033 году, а рост численности населения будет стимулировать миграция, считают в Бюджетном управлении конгресса. Ранее там ожидали сокращение населения к 2040 году

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Численность населения США без учета миграции начнет сокращаться в 2033 году, что может подорвать экономический рост, следует из отчета Бюджетного управления конгресса (Congressional Budget Office, CBO).

Согласно прогнозу CBO, смертность превысит рождаемость в США через восемь лет, и рост численности населения будет обеспечиваться только за счет миграции.

Согласно данным Национального центра статистики здравоохранения США (NCHS), в США в 2023 году родились 3 591 328 детей, что стало историческим минимумом. Количество смертей за тот же период составило 3 090 582. Коэффициент рождаемости среди женщин в возрасте 20–24 лет (55,4) достиг рекордно низкого уровня.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в среднем будет расти на 1,6% в течение ближайших 30 лет по сравнению со средним ежегодным приростом ВВП в 2,5% за последние три десятилетия, говорится в отчете. Это связано с сокращением численности рабочей силы по мере старения населения и замедлением роста производительности.

Ожидается, что численность работников увеличится с 171 млн в 2025 году до 185 млн в 2055-м. К концу этого периода ежегодный прирост рабочей силы будет составлять всего 0,1%. Еще одним сдерживающим экономический рост фактором является «замедление темпов роста уровня образования», говорится в отчете. В CBO также прогнозируют рост госдолга США со 100% ВВП в текущем финансовом году до 156% ВВП в 2055-м.

«Даже небольшие изменения в темпах миграции, рождаемости или смертности, суммируясь в течение многих лет, могут сильно повлиять на результаты в более поздний период прогнозирования», — считают в CBO.

В 2023 году в ведомстве ожидали сокращения населения США в 2040 году. Нынешний прогноз «отражает последствия правительственного указа, изданного в июне 2024 года, который приостановил въезд большей части неграждан через южную границу» США, говорится в отчете. Это документ подписал экс-президент Джо Байден. Согласно его указу, мигрантам, незаконно пересекшим границу с Мексикой, запрещено предоставление убежища и грозит ускоренная депортация.

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