Трамп начнет масштабные депортации мигрантов спустя сутки после присяги

Полицейские будут массово задерживать нелегальных мигрантов всю неделю, операция пройдет в Чикаго. Выбор города обусловлен как большим количеством целей, так и враждой Трампа с мэром-демократом

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести масштабный иммиграционный рейд в Чикаго во вторник, 21 января, на следующий день после его инаугурации. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника.

Антиммиграционный рейд продлится всю неделю. Для его проведения иммиграционная и таможенная полиция США задействует 100-200 сотрудников.

Целью рейда станут нелегальные мигранты с криминальным прошлым, которые нарушили правила вождения и другие законы, не слишком серьезные для преследования, по мнению предыдущей администрации Джо Байдена, пишет WSJ. Собеседники издания рассказали, что если полицейские при арестах преступников заметят других мигрантов, находящихся в стране незаконно, их тоже задержат.

Команда Трампа выбирала среди нескольких городов, где провести операцию первого дня, чтобы показать пример населенным пунктам, называемым «городами-убежищами» — кроме Чикаго это Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл и другие. Там действуют более лояльные к мигрантам правила.

Соратники республиканца остановились на Чикаго в связи с большим количеством мигрантов, а также из-за публичной вражды Трампа с мэром-демократов Брэндоном Джонсоном.

«Мы начнем прямо здесь, в Чикаго, штат Иллинойс. И если мэр Чикаго не захочет помочь, он может отойти в сторону. Но если он будет нам мешать, если он сознательно укрывает или скрывает нелегальных иммигрантов, я буду преследовать его по закону», — предупредил в декабре на праздничной вечеринке Том Хоман, курирующий в новой администрации за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов. Его должность неофициально именуется «царем границы».

По информации WSJ, команда избранного президента обдумывает, как еще повлиять на «города-убежища». Среди вариантов — создание краткосрочных центров содержания под стражей, которые будут открыты вблизи крупных городов, где проживает большинство нелегальных иммигрантов в США.

Больше всего нелегальных мигрантов в США проживают в штате Калифорния (2,2 млн в 2022-м), оценивал Центр миграционных исследований Нью-Йорка. За ней следуют Техас (1,8 млн), Флорида (936 тыс.), Нью-Йорк (672 тыс.), Нью-Джерси (495 тыс.) и Иллинойс (429 тыс.).

Почти половина нелегалов в 2022 году прибыла в США из Мексики (4,8 млн из 11 млн), подсчитало Министерство внутренней безопасности. В лидерах также Гватемала, Сальвадор и Гондурас. По данным ведомства, большинство нелегальных приезжих (8,7 млн из 11 млн) в 2022 году были в возрасте 18-54 лет.

Трамп еще до победы на выборах обешал начать «самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы убрать преступников», и запустить в первый день его возвращения в Белый дом. Он оценивал количество мигрантов, которые будут депортированы в 15-20 млн.