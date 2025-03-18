Трамп призовет мигрантов «самодепортироваться» с помощью приложения
Президент США Дональд Трамп призвал нелегальных мигрантов к «самодепортации» с помощью приложения CBP Home. Об этом пишет Axios.
Издание сообщает, что Трамп записал 90-секундный ролик, который должен появиться на этой неделе в соцсетях. На видео, опубликованном изданием, американский президент предлагает нелегальным мигрантам, желающим получить гражданство США, зарегистрироваться в приложении и покинуть страну до ареста и последующей депортации. В противном случае задержанные больше не смогут легально вернуться в страну.
«Если они это сделают, у них потенциально будет возможность вернуться на законных основаниях в какой-то момент в будущем», — сказал Трамп.
По его словам, администрация экс-президента США Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США». Платформу закрыли.
CBP Home, по словам Трампа, — простой способ покинуть США и добровольно депортироваться. Axios считает, что проект запустили на фоне нехватки ресурсов для содержания арестованных мигрантов. Приложение, как отмечается в ролике, «экономит доллары американских налогоплательщиков и ценные ресурсы CBP [Миграционной и таможенной полиции]».
Приложение CBP Home Министерство внутренней безопасности США анонсировало в марте. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал масштабную депортацию нелегальных иммигрантов. Однако в первый месяц президентства Трамп уступил Байдену по скорости депортации. Для ускорения высылки предполагаемых членов венесуэльской банды Tren de Aragua Трамп пытался применить закон о врагах-иностранцах 1798 года, но суд округа Колумбия в США отказал ему в этом. Тем не менее новая американская администрация для усиления борьбы с нелегальной миграцией активизировала деятельность Иммиграционной и таможенной полиции, а также внедрила новые механизмы, включая упрощенную процедуру задержания мигрантов без криминального прошлого.
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