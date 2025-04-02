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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР беспилотник ВСУ ударил по газораспределительной станции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Беспилотник ВСУ 2 апреля атаковал газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР. В результате удара произошло возгорание и было повреждено оборудование, сообщает «Луганскгаз» в официальном телеграм-канале.

После атаки БПЛА ограничено газоснабжение более 11 тыс. абонентов в 13 населенных пунктах, в том числе в городе Сватово.

Ранее утром Минобороны России отчиталось о двух атаках ВСУ за прошедшие сутки по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области. Накануне военные также заявляли об украинских ударах по российским энергообъектам с применением БПЛА и артиллерийских систем.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин 1 апреля провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором министр обороны Андрей Белоусов отчитался о выполнении условий так называемого энергетического перемирия о прекращении взаимных ударов по энергосистемам двух стран.

Белоусов привел список нарушений, которые допустила Украина в рамках режима прекращения ударов. Впоследствии этот перечень передали советнику по нацбезопасности президента США Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О временной приостановке ударов по энергоинфраструктуре договорились президенты США и России во время последнего телефонного разговора 18 марта. Киев поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике, который был предложен Москвой и Вашингтоном.

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