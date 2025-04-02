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Военная операция на Украине ,  
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В Литве заявили, что ЕС не может заменить США в вопросе помощи Украине

В МИД Литвы заявили, что ЕС не может заменить США в вопросе военной помощи Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Европейские страны не смогут полностью компенсировать поставки военной помощи Украине, если Соединенные Штаты их приостановят, заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью «РБК Украина».

Журналист спросил министра, насколько Европа способна восполнить Киеву «возможные перерывы в поставках военной помощи из США».

«Есть критические поставки, заменителей которых мы не имеем, и мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США», — ответил глава литовского МИДа.

Будрис также призвал страны Евросоюза к более интенсивному оборонному сотрудничеству с Украиной как с будущим членом объединения.

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4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. На следующий день директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Соединенные Штаты взяли «паузу на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире».

Через неделю, 11 марта, американская и украинская делегации на встрече в Саудовской Аравии договорились о немедленном снятии с паузы поставок вооружения Киеву. На следующий день в офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили, что военная помощь США возобновилась.

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Литва МИД Литвы военная помощь Украина поставки оружия США
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