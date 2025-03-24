Зеленский оценил последствия заморозки помощи США для ВСУ
Заморозка американской военной помощи не сказалась на действиях украинских войск в Курской области, заявил в интервью The Times президент Украины Владимир Зеленский.
«Я бы не сказал, что заморозка повлияла на операцию в Курской области», — отметил украинский лидер. Однако, по его словам, отсутствие разведданных из США вызывало обеспокоенность.
Зеленский также подчеркнул, что не считает американские власти ответственными за сложившуюся в Курской области ситуацию.
В начале марта Вашингтон решил временно прекратить военную поддержку Киева. 3 марта президент США Дональд Трамп обсудил этот вопрос с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.
Оружие, которое еще не прибыло на Украину, включая технику, находящуюся в пути или ожидающую отправки в Польше, было временно задержано.
Решение последовало после резкой дискуссии между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Зеленский заявил, что готов к перемирию при условии предоставления гарантий безопасности, однако Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс упрекнули его в неблагодарности и усомнились в готовности Киева к миру.
19 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении разгрома группировки украинских войск в Курской области после ряда «стремительных» эффективных операций российских военных.
Читайте РБК в Telegram.
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов