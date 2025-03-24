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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил последствия заморозки помощи США для ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Заморозка американской военной помощи не сказалась на действиях украинских войск в Курской области, заявил в интервью The Times президент Украины Владимир Зеленский.

«Я бы не сказал, что заморозка повлияла на операцию в Курской области», — отметил украинский лидер. Однако, по его словам, отсутствие разведданных из США вызывало обеспокоенность.

Зеленский также подчеркнул, что не считает американские власти ответственными за сложившуюся в Курской области ситуацию.

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Фото:John Moore / Getty Images

В начале марта Вашингтон решил временно прекратить военную поддержку Киева. 3 марта президент США Дональд Трамп обсудил этот вопрос с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.

Оружие, которое еще не прибыло на Украину, включая технику, находящуюся в пути или ожидающую отправки в Польше, было временно задержано.

Решение последовало после резкой дискуссии между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Зеленский заявил, что готов к перемирию при условии предоставления гарантий безопасности, однако Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс упрекнули его в неблагодарности и усомнились в готовности Киева к миру.

19 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении разгрома группировки украинских войск в Курской области после ряда «стремительных» эффективных операций российских военных.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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