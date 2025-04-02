Полеты из России в Абхазию возобновят 1 мая после 30 лет перерыва
Авиарейсы из России в столицу Абхазии Сухум возобновят с 1 мая, сообщил первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.
Он отметил, что решение о возобновлении авиасообщения между Россией и республикой было принято по поручению президента Владимира Путина.
Кроме того, по словам Кириенко, с начала мая стартует электричка из Абхазии в Сириус. Маршрут будет занимать чуть более трех часов, стоимость проезда составит 360 руб. Замруководителя администрации президента назвал электричку «серьезной дополнительной возможностью» для передвижения и отметил, что это «очень комфортно».
РБК направил запрос в Росавиацию, а также Utair, авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии» и «Победа».
Сухумский аэропорт закрыли в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за войны республики с Грузией. Это был единственный гражданский аэропорт Абхазии, после его закрытия добраться из России в республику стало возможно только наземным транспортом или по воде.
Летом 2023 года Россия и Абхазия договорились о реконструкции воздушной гавани. В октябре того же года конкурс на ремонт аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие».
7 февраля аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы, он стал первым рейсом, принятым воздушной гаванью, более чем за 30 лет.
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