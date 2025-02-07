Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер

Первый за последние 30 лет самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполнил рейс из Москвы в Сухум. Регулярные рейсы планируют организовать к маю 2025 года

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7 февраля аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы, сообщает ТАСС. Это самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро».

На его борту находились и.о. президента республики Бадра Гунба и группа абхазских студентов, передает агентство. Первый рейс за 30 лет, как пишет ТАСС, встречали «национальными танцами в исполнении юных танцоров» государственного хореографического ансамбля «Абаза».

Аэропорт в столице Абхазии был построен в 1960-е годы и принимал рейсы из Москвы и других городов СССР. Однако в 1990-х, после начала войны в республике, он фактически перестал работать. Регулярные рейсы он не принимал по крайней мере с 1993 года, однако использовался военной авиацией. В частности, во время конфликта 2008 года, он принял рейс с российскими десантниками, в то же время там совершил посадку самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова, прилетавшего на переговоры с политическим руководством республики.

Летом 2023 года Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта Сухума. «Для России новый аэропорт решит сразу две важные задачи — снимет крайнюю загруженность с аэропорта Сочи и с многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер», которые на сегодняшний день являются главными точками входа в Абхазию для российских граждан», — говорил глава Минэкономразвития Максим ⁠Решетников. Министр экономики республики Кристина Озган в свою очередь прогнозировала «значительное влияние» на экономическое развитие страны.