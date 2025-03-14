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Политика ,  
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МИД России отменил рекомендацию для россиян не ездить в Абхазию

Виды Абхазии&nbsp;
Виды Абхазии  (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию, об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ведомство рекомендовало россиянам не ездить в республику в ноябре 2024 года на фоне протестов, проходивших там. Сейчас, как пояснили в российском МИДе, ситуация в Абхазии нормализовалась.

«В Москве знают, что в Абхазии очень ждут гостей из России к открытию нового курортного сезона. <...> Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», — отметили в министерстве.

В РСТ призвали снять ограничения на продажу туров в Абхазию
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Игроки в шахматы на городской набережной, Сухум, Абхазия

Массовые протесты в Абхазии начались из-за недовольства оппозиции готовящимся к ратификации соглашением об инвестиционных проектах российских компаний. В ноябре глава частично признанной республики Аслан Бжания досрочно покинул пост.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур выборов нового президента, 1 марта — второй. По их итогам главой республики был избран Бадра Гунба, его инаугурация запланирована на начало апреля. После победы на выборах Гунба приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

На фоне избрания Гунбы Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал отменить ограничения на продажу туров в Абхазию. В Минэкономразвития пообещали снять их в ближайшее время, как только появится позиция МИДа.

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