МИД России отменил рекомендацию для россиян не ездить в Абхазию

Виды Абхазии (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию, об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ведомство рекомендовало россиянам не ездить в республику в ноябре 2024 года на фоне протестов, проходивших там. Сейчас, как пояснили в российском МИДе, ситуация в Абхазии нормализовалась.

«В Москве знают, что в Абхазии очень ждут гостей из России к открытию нового курортного сезона. <...> Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», — отметили в министерстве.

Массовые протесты в Абхазии начались из-за недовольства оппозиции готовящимся к ратификации соглашением об инвестиционных проектах российских компаний. В ноябре глава частично признанной республики Аслан Бжания досрочно покинул пост.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур выборов нового президента, 1 марта — второй. По их итогам главой республики был избран Бадра Гунба, его инаугурация запланирована на начало апреля. После победы на выборах Гунба приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

На фоне избрания Гунбы Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал отменить ограничения на продажу туров в Абхазию. В Минэкономразвития пообещали снять их в ближайшее время, как только появится позиция МИДа.