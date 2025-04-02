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Военная операция на Украине ,  
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Путин определил сроки компенсаций жителям Курской области за жилье

Путин поручил до 10 апреля начать выплаты жителям Курской области за жилье
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство должно до 10 апреля «обеспечить осуществление» выплаты 65 тыс. руб. жителям Курской области, которые лишились жилья из-за боев. Это следует из перечня поручений по итогам совещания с кабмином 18 февраля. Документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что речь идет о жителях, которые лишились жилья и другого имущества «в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории».

Для жителей курского приграничья, потерявших жилье, это будет дополнительная выплата к полагавшейся ранее единовременно 150 тыс. руб. Кроме того, местные власти обещали компенсировать стоимость аренды жилья переселенцам из следующего расчета: до 20 тыс. руб. гражданам и семьям с одним-двумя детьми и до 40 тыс. руб. многодетным семьям.

На совещании с правительством 18 февраля Владимир Путин также поручил кабмину совместно с администрацией Курской области обеспечить «разработку и реализацию программы восстановления объектов инфраструктуры» в регионе. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и врио губернатора Александр Хинштейн. Соответствующий доклад о выполненном поручении должен быть представлен президенту до 1 июля 2025 года.

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Фото:John Moore / Getty Images

Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года, с тех пор там идут бои. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

17 января 2025 года Минобороны России впервые раскрыло, что ВСУ сумели занять 1268 кв. км. До 17 января обобщенная информация о масштабе нападения на официальном уровне звучала только однажды. К середине января, по данным российского ведомства, освободить удалось 63,2% от изначально захваченной территории.

В конце марта Минобороны России отчиталось о взятии села Гоголевка в Суджанском районе. Таким образом, число освобожденных с сентября населенных пунктов Курской области достигло 56.

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