Выжившая при крушении батискафа в Египте врач рассказала о клинической смерти

Выжившая в батискафе в Египте врач прошла через клиническую смерть

Фото: Williams Street Family Diaries / Reuters

Врач из Татарстана Кристина Валиуллина пережила клиническую смерть после крушения батискафа «Синдбад» в Египте. Об этом сообщила сама женщина, видео с ее рассказом опубликовали «Известия».

«Хочу быстрее восстановиться, потому что пережила клиническую смерть. Спасибо докторам Египта, которые меня спасли», — сказала Валиуллина.

На батискафе она находилась вместе со своим мужем Равилем Валиуллиным и двумя детьми. Супруги — врачи Уруссинской центральной районной больницы Татарстана. Муж, как рассказала Валиуллина, героически погиб, спасая людей. Дети выжили, их выписали из больницы, самочувствие хорошее.

«Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Очень мы все переживаем. Все пережили то, что врагу не пожелаешь», — добавила женщина.

«Синдбад» затонул утром 27 марта у побережья египетского курортного города Хургады. На борту находились 45 российских туристов, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции. Они отправились на экскурсию, во время которой предлагалось наблюдать за морской жизнью Красного моря.

Батискаф потерпел крушение во время посадки пассажиров. Выжившие в аварии рассказали, что, когда они вошли на борт «Синдбада», вода начала заполнять его и он стал тонуть. Следственный комитет России после произошедшего возбудил уголовное дело.

В результате крушения погибли шестеро россиян, в том числе двое детей. Изначально сообщалось, что среди погибших была и Кристина Валиуллина. Спустя несколько часов после трагедии минздрав Татарстана опроверг эту информацию.