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Политика ,  
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Кремль заявил о готовности восстановить отношения с теми, кто этого хочет

Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Россия готова нормализовать отношения со всеми, кто этого хочет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал граждан морально готовиться к возрождению политических отношений с Россией, отметив, что пока не может сказать, когда именно оно произойдет.

«Президент Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает», — сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что Финляндия свела отношения с Россией фактически к нулю, несмотря на то что изначально «проблем никаких не было, было именно взаимовыгодное сотрудничество». Теперь Финляндия размещает у себя на территории военную инфраструктуру НАТО, отметил Песков.

Президент Финляндии призвал морально готовиться к отношениям с Россией
Политика
Александр Стубб

Отношения двух стран осложнились после начала военных действий на Украине в 2022 году. После того как Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года, в МИД России заявили, что это негативно повлияло на двусторонние отношения. США проводят над Финляндией полеты стратегической военной авиации. Так, в июле и ноябре 2024 года американские бомбардировщики B-52 Stratofortress осуществляли полеты в воздушном пространстве этой страны в рамках учений. Финляндия также выбрала место для размещения базы НАТО, им стал город Миккели в 140 км от территории России.

В марте председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Финляндия начала превращаться в потенциальный плацдарм НАТО для военных действий против России.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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