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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила об активизации подготовки к выборам в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Офис президента Украины Владимира Зеленского активизировал подготовку к выборам. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе.

По данным издания, украинские власти «исходят из того, что военные действия, скорее всего, в этом году закончатся, а потому к выборам надо готовиться заранее».

Дата выборов будет зависеть от «степени уверенности власти» в победе Зеленского, пишет издание. В случае заключения перемирия до начала мая выборы могут пройти в августе или осенью.

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Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Ключевым вопросом в процессе подготовки к выборам источник называет внедрение электронного голосования через украинский сервис госуслуг «Дия». Оппозиция считает, что в этом случае будут организованы фальсификации. Источник сообщил, что вариант с голосованием через «Дию» рассматривается, но окончательное решение еще не принято.

Ранее The Economist сообщил, что в случае прекращения огня в конце апреля власти Украины хотят назначить выборы главы государства на июль с целью застать врасплох оппонентов Зеленского и добиться его переизбрания на второй срок «без сопротивления».

Публикацию опроверг глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, все партии в парламенте Украины считают, что выборы должны состояться через шесть месяцев после снятия военного положения в стране.

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