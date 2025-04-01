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Четвертый из пропавших в Литве американских военных найден мертвым

Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

Четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве на прошлой неделе, найден мертвым, сообщило командование армии США в Европе и Африке, передает LRT.

«Четвертый солдат армии США <...> был найден мертвым недалеко от Пабраде, Литва, 1 апреля», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Армия США 31 марта подтвердила гибель троих пропавших на учениях в Литве солдат после того, как из болота на полигоне в Пабраде вытянули американскую тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules.

Машина застряла на глубине около четырех метров под примерно двухметровым слоем ила.

Пропавший в Литве бронетранспортер военных США вытащили из болота
Политика
Фото:Robertas Riabovas / IMAGO / Global Look Press

Ею управляли четверо американских военных, служивших в 1-й бронетанковой бригаде 3-й пехотной дивизии. Они пропали без вести на прошлой неделе вместе с машиной во время выполнения задания «по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства».

О гибели четырех американских военнослужащих еще 26 марта заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, однако потом в альянсе это опровергли и извинились за «путаницу».

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Литва США Армия США учения пропажа НАТО
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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