Армия США подтвердила гибель троих пропавших на учениях в Литве солдат

Армия США сообщила о гибели троих солдат из затонувшего в болоте Hercules

31 марта из болота на полигоне в Пабраде вытянули машину M88 Hercules, которой управляли четверо американских военных. Они пропали во время учений на прошлой неделе. Трое найдены мертвыми, поиски четвертого продолжаются

Фото: Janis Laizans / Reuters

Трое американских солдат, пропавших во время учений в Литве, найдены мертвыми, поиски четвертого продолжаются, говорится в сообщении на сайте командования армии США в Европе и Африке.

31 марта из болота на полигоне в Пабраде вытянули американскую тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules. Ею управляли четверо американских военных, служивших в 1-й бронетанковой бригаде 3-й пехотной дивизии. Они пропали без вести на прошлой неделе вместе с M88A2 Hercules во время выполнения задания «по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства».

Минобороны республики накануне сообщило, что машина застряла на глубине около четырех метров под примерно двухметровым слоем ила.

О гибели четырех американских военнослужащих еще 26 марта заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, однако потом в альянсе это опровергли и извинились за «путаницу».