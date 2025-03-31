Армия США подтвердила гибель троих пропавших на учениях в Литве солдат
Трое американских солдат, пропавших во время учений в Литве, найдены мертвыми, поиски четвертого продолжаются, говорится в сообщении на сайте командования армии США в Европе и Африке.
31 марта из болота на полигоне в Пабраде вытянули американскую тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules. Ею управляли четверо американских военных, служивших в 1-й бронетанковой бригаде 3-й пехотной дивизии. Они пропали без вести на прошлой неделе вместе с M88A2 Hercules во время выполнения задания «по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства».
Минобороны республики накануне сообщило, что машина застряла на глубине около четырех метров под примерно двухметровым слоем ила.
О гибели четырех американских военнослужащих еще 26 марта заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, однако потом в альянсе это опровергли и извинились за «путаницу».
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