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Прокуратура заподозрила нападавшего с ножом в Амстердаме в терроризме

Фото: Politie Amsterdam
Фото: Politie Amsterdam

Задержанный 27 марта в Амстердаме гражданин Украины, напавший на людей с ножом в центре города, мог руководствоваться террористическими мотивами, сообщает сайт прокуратуры Нидерландов.

Речь идет о 30-летнем Романе Д., уроженце Донбасса.

«Сегодня днем суд в Амстердаме заключил мужчину под стражу сроком на 14 дней. Его подозревают в пяти случаях покушения на убийство с террористическими мотивами», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый находится в одиночной камере, ему разрешено общаться только со своим адвокатом.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Нападение произошло 27 марта вблизи центральной площади Амстердама — Дам. Мужчина ранил ножом пять человек, из них четыре все еще находятся в больнице, их состояние стабильное.

Подозреваемый получил при задержании травмы. При нем нашли фальшивые документы.

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Теги
Амстердам Нидерланды нападение терроризм прокуратура
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