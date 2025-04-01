Прокуратура заподозрила нападавшего с ножом в Амстердаме в терроризме
Задержанный 27 марта в Амстердаме гражданин Украины, напавший на людей с ножом в центре города, мог руководствоваться террористическими мотивами, сообщает сайт прокуратуры Нидерландов.
Речь идет о 30-летнем Романе Д., уроженце Донбасса.
«Сегодня днем суд в Амстердаме заключил мужчину под стражу сроком на 14 дней. Его подозревают в пяти случаях покушения на убийство с террористическими мотивами», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что подозреваемый находится в одиночной камере, ему разрешено общаться только со своим адвокатом.
Нападение произошло 27 марта вблизи центральной площади Амстердама — Дам. Мужчина ранил ножом пять человек, из них четыре все еще находятся в больнице, их состояние стабильное.
Подозреваемый получил при задержании травмы. При нем нашли фальшивые документы.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте
Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется
Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
ЦБ резко поднял официальный курс доллара
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов