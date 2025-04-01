Прокуратура заподозрила нападавшего с ножом в Амстердаме в терроризме

Фото: Politie Amsterdam

Задержанный 27 марта в Амстердаме гражданин Украины, напавший на людей с ножом в центре города, мог руководствоваться террористическими мотивами, сообщает сайт прокуратуры Нидерландов.

Речь идет о 30-летнем Романе Д., уроженце Донбасса.

«Сегодня днем суд в Амстердаме заключил мужчину под стражу сроком на 14 дней. Его подозревают в пяти случаях покушения на убийство с террористическими мотивами», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый находится в одиночной камере, ему разрешено общаться только со своим адвокатом.



Читайте РБК в Telegram.