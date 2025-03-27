В центре Амстердама пять человек пострадали при нападении с ножом
Вблизи центральной площади Амстердама — Дам — произошло нападение неизвестного с ножом, пять человек ранены, сообщила полиция столицы Нидерландов в Х. Злоумышленник задержан.
Инцидент произошел на улице Синт-Николаасстраат. Она находится в двух кварталах от площади Дам, где расположен королевский дворец. Место происшествия оцеплено, туда прибыли не только машины скорой помощи, но и медицинский вертолет, пишет De Stentor.
Мотив нападавшего неизвестен, добавили в полиции.
20 февраля в чешском Градец-Кралове произошло нападение с ножом на посетителей в супермаркете Action. Две женщины получили серьезные травмы и впоследствии скончались, врачи скорой пытались их реанимировать около 40 минут. После нападения был задержан 16-летний подросток. Он использовал нож с лезвием длиной 20 см.
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