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Общество ,  
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В центре Амстердама пять человек пострадали при нападении с ножом

Нападение произошло поблизости от главной площади нидерландской столицы и королевского дворца. Злоумышленник задержан
Фото: Dutchmen Photography / Shutterstock
Фото: Dutchmen Photography / Shutterstock

Вблизи центральной площади Амстердама — Дам — произошло нападение неизвестного с ножом, пять человек ранены, сообщила полиция столицы Нидерландов в Х. Злоумышленник задержан.

Инцидент произошел на улице Синт-Николаасстраат. Она находится в двух кварталах от площади Дам, где расположен королевский дворец. Место происшествия оцеплено, туда прибыли не только машины скорой помощи, но и медицинский вертолет, пишет De Stentor.

Мотив нападавшего неизвестен, добавили в полиции.

В центре Амстердама пять человек пострадали при нападении с ножом
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Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножом
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Фото:Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

20 февраля в чешском Градец-Кралове произошло нападение с ножом на посетителей в супермаркете Action. Две женщины получили серьезные травмы и впоследствии скончались, врачи скорой пытались их реанимировать около 40 минут. После нападения был задержан 16-летний подросток. Он использовал нож с лезвием длиной 20 см.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Амстердам нападения с ножом Нидерланды
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