 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мужчина напал с ножом на людей в норвежском Тронхейме

Четыре человека попали в больницу после нападения с ножом в Тронхейме
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в норвежском Тронхейме, пишет Nidaros.

Инцидент произошел в частном доме. Всего пострадали пять человек, четверо из которых были доставлены в больницу.

Один получил критические ранения, двое — серьезные, еще у одного легкие ранения. Среди пострадавших — две женщины и трое мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.

Напавший с ножом на людей в Амстердаме оказался уроженцем Донбасса
Общество
Обстановка у площади Дам в Амстердаме, Нидерланды, 27 марта 2025&nbsp;г.

Задержан 40-летний мужчина. По словам соседа, за последние недели полиция несколько раз приезжала по этому адресу.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Норвегия нападение
Материалы по теме
В центре Амстердама пять человек пострадали при нападении с ножом
Общество
Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножом
Общество
Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Ответственный за вакцины чиновник уволился после критики Кеннеди-младшегоОбщество, 21:42
ЦСКА выиграл третий матч подряд в РПЛСпорт, 21:23
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
Дегтярев наградил мать Овечкина почетным знаком МинспортаСпорт, 20:57
В Петербурге задержали пенсионера, перевозившего части тела в тележкеОбщество, 20:54
Армия Израиля начала новую наземную операцию в районе РафахаПолитика, 20:32
Мужчина напал с ножом на людей в норвежском ТронхеймеОбщество, 20:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Вологодской области легкомоторный самолет сел на трассе. ВидеоОбщество, 20:20
Bloomberg узнал о желании Киева добиться больших инвестиций от СШАПолитика, 20:11
В Кубке Гагарина второй раз в истории хоккеист набрал шесть очков за матчСпорт, 20:03
Роспотребнадзор проверит информацию о новом вирусе в РоссииОбщество, 19:57
Минпромторг представил список облагаемых налогом на роскошь автомобилейАвто, 19:43
В МВФ допустили завершение конфликта на Украине в конце годаПолитика, 19:18
«Манчестер Сити» заступился за обвиненного в ударе маскота ХоландаСпорт, 19:15