Мужчина напал с ножом на людей в норвежском Тронхейме
Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в норвежском Тронхейме, пишет Nidaros.
Инцидент произошел в частном доме. Всего пострадали пять человек, четверо из которых были доставлены в больницу.
Один получил критические ранения, двое — серьезные, еще у одного легкие ранения. Среди пострадавших — две женщины и трое мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.
Задержан 40-летний мужчина. По словам соседа, за последние недели полиция несколько раз приезжала по этому адресу.
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