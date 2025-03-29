Четыре человека попали в больницу после нападения с ножом в Тронхейме

Мужчина напал с ножом на людей в норвежском Тронхейме

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в норвежском Тронхейме, пишет Nidaros.

Инцидент произошел в частном доме. Всего пострадали пять человек, четверо из которых были доставлены в больницу.

Один получил критические ранения, двое — серьезные, еще у одного легкие ранения. Среди пострадавших — две женщины и трое мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.

Задержан 40-летний мужчина. По словам соседа, за последние недели полиция несколько раз приезжала по этому адресу.